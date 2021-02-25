Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullanıp, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunacağını söylemişti.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın (bugün) basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.