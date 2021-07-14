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Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

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BAKAN KOCA, VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 İLİ AÇIKLADI

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

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