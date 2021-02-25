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Haber Giriş: 25.02.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
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Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullanıp, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunacağını söylemişti.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın (bugün) basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan bedava aşı iddiasına yanıt: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok
Bakan Koca'dan bedava aşı iddiasına yanıt: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok
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