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AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşülecek

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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