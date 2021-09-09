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Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı

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Son dakika: Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Son dakika: Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

Bakan Koca son derece önemli diyerek, hatırlatma dozu çağrısı yaptı
Bakan Koca 'son derece önemli' diyerek, hatırlatma dozu çağrısı yaptı

"MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALI ŞU AN VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında da Iğdır ve Aksaray'ın yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi risk grubundaki illerin arasında olduklarını ve ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca Simge bir gün mesajıyla duyurdu Saat 18.00de açıklama yapacağım
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Koronavirüs Bilim Kurulu, çevrim içi toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, okullar ve öğrencilerin durumunu yakından izleyerek, Kovid-19 tedbirlerini güncelleyeceklerini bildirdi.

Bakan Koca, "aşısı tamamlanmış kişilerin", 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkati çekti.

Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun, koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır." açıklamasında bulundu.

Üç doz aşı olanların vaka sayıları içindeki oranının yüzde 2'den daha az olduğuna işaret eden Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun." uyarısında bulundu.

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