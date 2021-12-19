Son dakika... Konya'nın 19 ilçesinde okullara kar tatili

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
G.Saray maçı sonrası MHKden flaş toplantı Kayıtlar dinleniyor ve...G.Saray maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! Kayıtlar dinleniyor ve...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Şiddetli rüzgar kamyoneti devirdi Neye uğradığımı şaşırdımŞiddetli rüzgar kamyoneti devirdi! 'Neye uğradığımı şaşırdım'#Antalya
Sahte içki can almaya devam ediyor Polis doktora git diye uyarmış ama...Sahte içki can almaya devam ediyor! Polis 'doktora git' diye uyarmış ama...#Zonguldak
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
KKTCde katliam çukuru tesadüfen bulundu... Yürek burkan sözlerKKTC'de 'katliam çukuru' tesadüfen bulundu... Yürek burkan sözler#KKTC
Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor Tam 156 tane...Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor! Tam 156 tane...#Hindistan
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Konya'nın 19 ilçesinde okullara kar tatili

#Konya#Kar Yağışı#Okullara Kar Tatili
Son dakika... Konyanın 19 ilçesinde okullara kar tatili

Konya'nın yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi.

Haberin Devamı

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

'BİN 417 PERSONEL İLE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.

Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti
daha fazla video içinKonya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Kar Yağışı#Okullara Kar Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat