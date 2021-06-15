MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Konya'daki süt banyosu rezaletinde flaş gelişme! Böyle savundu
GeriGündem Son dakika: Konya'daki süt banyosu rezaletinde flaş gelişme! Böyle savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Konya'daki süt banyosu rezaletinde flaş gelişme! Böyle savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'da bir süt toplama merkezinde süt banyosu yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatı olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü iddia etti.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğur T. ile avukatları katıldı. Uğur T, savunmasındaki beyanı üzerine söyleyeceğinin olmadığını dile getirdi.

"KABİNDEKİ SIVI TAHLİYE EDİLMİŞ, İMHASI SAĞLANMIŞTIR"

Sanığın avukatı da olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürerek, "Müvekkilimin şakalaşmak maksadıyla dezenfektan teknesindeki çekimleri büyütülmüştür. Sonrasında kabindeki sıvı tahliye edilmiş, imhası sağlanmıştır." beyanında bulundu.

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu! 'Süt banyosu' yapanlara istenen ceza belli oldu

Mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Süt banyosu skandalında yeni gelişme Rezaleti böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
'Süt banyosu' skandalında yeni gelişme! Rezaleti böyle savundu: 'İç çamaşırlarım üstümdeydi'

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Süt fabrikasında şok eden görüntüler İş yeri kapatıldı, iki kişi gözaltına alındı
Süt fabrikasında şok eden görüntüler! İş yeri kapatıldı, iki kişi gözaltına alındı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi