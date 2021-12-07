Son dakika! Konya'da kum fırtınası! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Konya'da sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

TRT Haber'in haberine göre Konya - Ankara karayolu Cihanbeyli Altınekin arasında yoğun kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düşmesinden dolayı yol saat 12.15 itibarıyla kapatıldı.

GEÇEN HAFTA DA ETKİLİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da Aksaray - Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili olmuştu. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kalmıştı. Kum fırtınası nedeniyle 30 aracın karıştığı kaza meydana gelmişti. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya - Aksaray karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.