Son dakika... Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı TIR, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara