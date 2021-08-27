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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Son dakika... Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
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Haber Giriş: 27.08.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

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Son dakika... Konya'da katliam gibi kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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  • Konyada TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
  • Konyada TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
  • Konyada TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
  • Konyada TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı TIR, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika... Konyada katliam gibi kaza TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Son dakika... Konyada katliam gibi kaza TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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