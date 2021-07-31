Son dakika: Konya'da kanlı baskın: 10 kişi gözaltına alındı... Bakan Gül: Kimsenin yanına kâr kalmayacak

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.



Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, merkez Karatay ilçesinden Saraçoğlu Mezarlığına getirildi.

Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.



Cenazeye Dedeoğulları ailesinin yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Partili milletvekilleri, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP heyeti, MHP, İYİ Parti, HDP ve BBP'nin yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



BAKAN GÜL: KİMSENİN YANINA KÂR KALMAYACAK



Bakan Abdulhamid Gül, cenaze sonrası yaptığı açıklamalarda:



"Ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Her aşamada tüm gelişmeler kamuoyuyla yine paylaşılacaktır. 84 milyon beraberlik kardeşliğimiz teminatı olan coğrafyamızda kimse birliğimizi bozamayacak. Kim yaptıysa bunun cezasını ödeyecektir. Haksızlığa uğrayan her kişinin takipçisi olacağız. Süreci milletimizle, ailemizle birlikte sonuna kadar takipçi olacağız. Dezanformasyona yönelik hiçbir bilgiye inanılmaması gerekiyor. İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." açıklamasında bulundu.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.



Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.



Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir.

Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

'BARIŞ OLACAKTI’



Konya’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:





''Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı. Dün gelen arkadaş tek başına gelmiş, arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önünde önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Yaşar Amca merdivende oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde iki kız hayvanlara sağım yapıyormuş onları, anne ile birini de evde otururken vuruyor. Eli sıkışıyor. Kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra gelip arabasından benzin alıp içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor. Planlı. Onların hepsi evleri boş. Onların evlerinde de kamera var.''



İnik, Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan bir oğlunun bayram tatili için geldiğini ve dün geri döndüğünü söyledi.



7 KİŞİNİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki mezarlık önüne getirildi.

Cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile konuyu araştırmak için kente gelen partilerden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet, Konya protokolü ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından 7 kişinin cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

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