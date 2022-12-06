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Son dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot atlayarak kurtuldu

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#Konya#Eğitim Uçağı#Pilot
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 13:21

Konya'da cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) kazaya ilişkin yapılan açıklamada pilotun uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulduğu bildirildi. 

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Konya Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi. 

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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#Konya#Eğitim Uçağı#Pilot

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