Son dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot atlayarak kurtuldu

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Konya Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir." denildi.
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