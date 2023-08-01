Son dakika haberi: Peş peşe depremler... Konya 5.0, İzmir 3.9'la sarsıldı

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Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06’da merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem konya ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.



BAKAN KOCA: KONYA'MIZA GEÇMİŞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.



VALİLİK: SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR



Konya’da meydana gelen depremin ardından Konya Valiliğinden yapılan açıklama, "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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SEZER: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" açıklamasında bulundu.



İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM



Konya'nın ardından bir deprem de İzmir'de yaşandı. Buca ilçesinde, saat 18:36'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde, saat 18:36'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.69 km. derinliğinde meydana geldi.



