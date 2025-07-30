Son dakika...Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Sabah 06:40'da meydana gelen depremin derinliği 2,7 km olarak belirlendi.



İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Haberin Devamı

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.





