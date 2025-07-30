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Son dakika...Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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#Konya#Deprem#Ilgın
Son dakika...Konyada 4.3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 07:03

Son dakika deprem haberleri... Konya güne depremle uyandı! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Konya’nın ılgın ilçesinde saat 06.40’da meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak kaydedildi.

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Sabah 06:40'da meydana gelen depremin derinliği 2,7 km olarak belirlendi.

Son dakika...Konyada 4.3 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİ İLE HERHANGİ OLMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 

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Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.

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#Konya#Deprem#Ilgın

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