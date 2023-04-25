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Son dakika... Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları duyurdu

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Erzurum
Son dakika... Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da yapılan 51 ve 52'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu operasyonlar kapsamında 133 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

47 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonları'nın 51 ve 52'ncisi yapılmıştır. Toplam 152 şüpheliden 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibariyle adalete teslim edilecektir. Yaklaşık 7 aydır süren, teknik izlemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen ve incelenen bu operasyon bu saat itibariyle sona ermektedir. Ben bu operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. Allah'a şükür bir kaza, bela olmadan şüpheliler yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Erzurum

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