Son dakika... Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları duyurdu

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

47 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonları'nın 51 ve 52'ncisi yapılmıştır. Toplam 152 şüpheliden 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibariyle adalete teslim edilecektir. Yaklaşık 7 aydır süren, teknik izlemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen ve incelenen bu operasyon bu saat itibariyle sona ermektedir. Ben bu operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. Allah'a şükür bir kaza, bela olmadan şüpheliler yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.