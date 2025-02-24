Son dakika: Kocaeli'nde restoranda rehine krizi! Ortağını tüfekle vurdu

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Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi.
Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı.
ÖZEL HAREKAT İKNA ETTİ, TESLİM OLDU
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.
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VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.