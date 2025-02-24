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Son dakika: Kocaeli'nde restoranda rehine krizi! Ortağını tüfekle vurdu

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#Koacaeli#Gebze#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Türk polisin ikna çalışması sonucu teslim olurken, Günaydın’ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi.

Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı.

Son dakika: Kocaelinde restoranda rehine krizi Ortağını tüfekle vurdu

ÖZEL HAREKAT İKNA ETTİ, TESLİM OLDU

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.

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Son dakika: Kocaelinde restoranda rehine krizi Ortağını tüfekle vurdu

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VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.

Son dakika: Kocaelinde restoranda rehine krizi Ortağını tüfekle vurdu

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#Koacaeli#Gebze#Polis

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