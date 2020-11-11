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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kocaeli'nde Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeninin kamyon kasasındaki görüntüleri şoke etti
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Selda Hatun TAN - DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kocaeli'nde Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeninin kamyon kasasındaki görüntüleri şoke etti

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Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeninin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki yolculuklarının görüntüsü şaşırttı. Ekipler park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatıldı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne yollandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kamyonetin kasasında Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜCÜK KASADAN 61 KİŞİ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı.

KAMYONETE EL KONULDU

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatılırken, kamyonete ise el konuldu.

Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Son dakika... Kocaelinde Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeninin kamyon kasasındaki görüntüleri şoke etti

 

 

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