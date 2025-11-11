Son dakika... Kocaeli'deki fabrika faciasında 7 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı, 4 kişi ise 'adli kontrol' tedbiriyle serbest kaldı.

5 BELEDİYE PERSONELİ GÖREVDEN ALINDI

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesinde çalışan 5 personel hakkında işlem başlatıldı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.







