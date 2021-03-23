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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kocaeli'de yük gemisine operasyon! 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi
GeriGündem Son dakika... Kocaeli'de yük gemisine operasyon! 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kocaeli'de yük gemisine operasyon! 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi

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Son dakika haberine göre Kocaeli'de polis ekiplerince gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

Son dakika... Kocaelide yük gemisine operasyon 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi

Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

Son dakika... Kocaelide yük gemisine operasyon 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Uyuşturucuya bir darbe daha! İnsanımızı zehirlemenize izin vermeyeceğiz... 3 ton 860 kg esrar 99.000 captagon Teşekkürler @NarkotiksmDB Teşekkürler Kocaeli Emniyet Elinize sağlık" ifadelerini kullandı.

 

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