Son dakika... Kocaeli'de yük gemisine operasyon! 3 ton 860 kilogram toz esrar ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Uyuşturucuya bir darbe daha! İnsanımızı zehirlemenize izin vermeyeceğiz... 3 ton 860 kg esrar 99.000 captagon Teşekkürler @NarkotiksmDB Teşekkürler Kocaeli Emniyet Elinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuya bir darbe daha!

İnsanımızı zehirlemenize izin vermeyeceğiz...



3 ton 860 kg esrar

99.000 captagon



Teşekkürler @NarkotiksmDB

Teşekkürler Kocaeli Emniyet



Elinize sağlık 👏 pic.twitter.com/wOYQjAElIc — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 23, 2021

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