Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

CENAZELER FABRİKADAN ÇIKARILDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİNE ULAŞILDI

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SAĞLIK BAKANI DEPOYA GELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kozmetik fabrikasında yangının meydana geldiği Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

Memişoğlu, Aktaş ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve diğer yetkililerle bir süre görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir." dedi.

VALİ AKTAŞ: YANIK OLAYI OLDUĞU İÇİN ŞU AN KİMLİKLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın bölgesine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş iş yerinin ruhsatı olduğunu belirterek yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin.

Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak. Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir." dedi.