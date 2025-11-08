Son dakika... Kocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

Haberin Devamı

SAĞLIK BAKANI DEPOYA GELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yangın çıkan parfüm deposuna gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ AKTAŞ: YANIK OLAYI OLDUĞU İÇİN ŞU AN KİMLİKLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın bölgesine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş iş yerinin ruhsatı olduğunu belirterek yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Haberin Devamı

Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin.

Haberin Devamı

Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak. Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNN TÜRK'te yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Büyük üzüntü duyduk. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.' dedi.