×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Kocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Parfüm İmalathanesi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 10:44

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Vali İlhami Aktaş, "Yangının çıkış nedeninin yapılan inceleme ardından belli olacak" dedi.

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika... Kocaelide parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti


"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş CNN TÜRK’te son durumu açıkladı. Vali Aktaş iş yerinin ruhsatı olduğunu belirterek yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Son dakika... Kocaelide parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
“Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir.

Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1'i ağır 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Ağır olan hastamız Şehir Hastanemizin yanık bölümünde tedavi altında. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu. İş yeri ruhsatlı. Kendi imkanlarıyla çıkanlar var. İncelemeler devam ediyor. ”

Son dakika... Kocaelide parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

 BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNN TÜRK'te yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Büyük üzüntü duyduk. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.' dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyorBakan Yerlikaya, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyorHaberi görüntüle

 

Gözden KaçmasınYıllar sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı Binlerce kemik birleştirilmeye başlandı: Bu kadar büyüğünü ilk kez yapıyoruzYıllar sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı! Binlerce kemik birleştirilmeye başlandı: 'Bu kadar büyüğünü ilk kez yapıyoruz'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Parfüm İmalathanesi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!