Son dakika... Kocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş CNN TÜRK’te son durumu açıkladı. Vali Aktaş iş yerinin ruhsatı olduğunu belirterek yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Haberin Devamı

“Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir.

Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1'i ağır 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Ağır olan hastamız Şehir Hastanemizin yanık bölümünde tedavi altında. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu. İş yeri ruhsatlı. Kendi imkanlarıyla çıkanlar var. İncelemeler devam ediyor. ”

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNN TÜRK'te yangın faciası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Büyük üzüntü duyduk. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.' dedi.

Ayrıntılar Geliyor...