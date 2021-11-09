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Son dakika: Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı

#Öğrenci Servisi#Dere#Kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğrenci servis midibüsü yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazada biri öğrenci 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü.

Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. 

BİRİ ÖĞRENCİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı

Kazada midibüsün çarptığı Birsen Giriş (51) ile araçta bulunan bir öğrenci yaşamını yitirdi. Birsen Giriş’in, Gebze’de özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi. 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olay yerinde yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok üzüntülüyüz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir araç, henüz belli olmayan bir sebeple kontrolden çıkarak köprünün üzerinden dere yatağına uçması vesilesiyle elim bir kaza meydana gelmiştir. Araç kontrolden çıktıktan sonra bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer kardeşlerimizin şu anda tedavileri ve müdahaleleri devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz diğer kardeşlerimizin hayati tehlikelerinin olmaması, ama müdahale edilen kardeşlerimiz de var. Şu an için araçta, şoför sıkışmış durumda. Arkadaşlarımız çok büyük bir titizlikle faaliyeti sürdürüyor. Acele ettiğimiz takdirde zarar verme ihtimali olduğu için çok dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Şu anda sağ, damar yolu açılmış durumda. O nedenle, bir kez daha üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Toplam rakam, yoldaki bir hanım kardeşimiz de dahil 22 kişi. Bunlardan hayatını kaybeden 2 kişi var. Diğerlerine müdahale devam ediyor şu anda” dedi.

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Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı

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SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Dereye düşen servis şoförünün sürücüsü Mehmet Özdemir'i araçtan çıkarmak için itfaiye ve 112 Acil ekipleri koordineli olarak çalıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında 112 Acil ekibi de Özdemir'e damar yolu açtı. Araçtan çıkarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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