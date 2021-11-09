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Son dakika: Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 22 yaralı

#Öğrenci Servisi#Dere#Kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğrenci servis midibüsü yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü. Midibüs sürücü ve 21 öğrencinin yaralandığı kazada, aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü.

Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 22 yaralı

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. 

MİDİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 22 yaralı

Kazada midibüsün çarptığı henüz ismi öğrenilemeyen kadın yaşamını yitirirken, sürücü ve 21 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelerde tedaviye alındı.

Son dakika: Kocaelide öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 22 yaralı

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