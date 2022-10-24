Son dakika... Kocaeli'de korkutan yangın! Vali Yavuz: Kontrol altına alındı

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Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi’ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki akaryakıt şirket deposuna da sıçradı.

DUMANLAR ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

Zaman zaman patlamalar da yaşandığı yangında kara dumanlar çevre ilçelerde de görüldü.

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KOCAELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: YANGIN KONTROL ALTINDA

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Büyükşehir itfaiyemiz 6 dakika sonra olaya müdahale etmiştir. Buradaki 3 tesise sıçramıştır. Bölgedeki TÜPRAŞ; OGS’deki itfaiye ekiplerimizle seferber olduk. Bir can kaybı yok. Yangın kontrol altında. Tahliyeler süratle yapıldı. Ülkemiz birçok açıdan gelişmiş, kullandığı donanım vs. konusunda iyi noktaya gelmiştir. Dumandan etkilenen 1 kardeşimiz var. Onun dışında yaralımız yok." dedi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER