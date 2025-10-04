×
Son dakika... Kocaeli Dilovası'nda petrokimya tesisinde patlama: 2 can kaybı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 12:38

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesiste bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi, hayatını kaybetti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

