Son dakika haberi... Karadeniz'de iki gemide patlama... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.





Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.



"GEMİ PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide çıkan yangına ilişkin, "Mürettebattakilerin durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Yangın gemide devam ediyor. Gemide 1 kişi kaldı. Onuda kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

"SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Vali İlhami Aktaş, "Saat 18.00 sıralarında Kefken açıklarında yaklaşık 30 mil uzaklıkta, Rusya'ya gitmekte olan bir gemide yangın meydana geliyor. Yaklaşık 25 kişilik bir mürettebatı var. İlgili kurumlar denizden müdahale için olayın haberini alır almaz harekete geçtiler. Karada da sağlık ekipleri hazırlıkları yapıldı. Bölgeye ulaşıldı. Mürettebatın tahliyesi devam ediyor şu an. Mürettebattakilerin durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Yangın gemide devam ediyor. Gemide bir kişi kaldı. Onuda kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu an söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 25 DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri’ne 52 mil mesafede) Karadeniz’de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kıyılardan 28 mil açıkta yangın ihbarı yapılan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Novoroski Limanı'na doğru seyreden boş KAIROS tankerine ilişkin, "Kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA… KARADENİZ’DE İKİNCİ PATLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.