Son dakika... 6-8 Ekim davasında karar açıklanıyor! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen ceza belli oldu

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklanıyor.

Kobani davasında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Ali Ürküt 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayla Akat Ata'nın 9 yıl 9 ay tutukluluğu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Dilek Yağcı ile Cihan Erdal 16 yıl hapse çarptırıldı. Emine Ayna'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Figen Yüksekdağ’a ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘suç işlemeye tahrik’, iki ayrı ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçundan 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Yüksekdağ'ın tutukluluğuna devamına karar verdi.

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Gültan Kışanak hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl hapis cezası, cezaevinde kaldığı süre itibarıyla tahliye edildi.

Sabahat Tuncel hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 12 yıl hapis cezası verilerek, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 28 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6- 8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi. İddianamede, 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı, Kobani olaylarını sorumlu düzeyde organize etmekle ve terör örgütünün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp, terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.