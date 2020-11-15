Son dakika... KKTC'de tarihi ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan 46 yıl sonra açılan Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş’taki binalara KKTC ve Türkiye bayrakları asılmıştı. Erdoğan’a Maraş ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TATAR MARAŞ'TA ORTAK AÇIKLAMA YAPIYOR



ERSİN TATAR:



Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle acil durum hastanesi 2 ay içinde hizmete girmiştir. KKTC'yi geliştirme çabaları içerisinde Maraş biliyorsunuz 46 yıldır kapalı. Kapalı olan bu güzelim bölge artık açılıyor. Bizlerin girişimleriyle Maraş'ın açılması ve eski sahiplerinin de buraya taşınmaz mal komisyonu üzerinden gelebilmeleri ve kavuşabilmeleri insan hakları gereği olarak düşündük. Sayın Cumhurbaşkanının onayını da aldıktan sonra böyle bir adım attık. Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış güvenlik yoludur.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:



Öncelikle sizlerle 37. yıldönümünde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakat kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş. Bu da düşündürücüdür. Şimdi taşınmaz mal komisyonunun da devreye girmesiyle güneyde kimler varsa buradaki malları neredeyse bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur. Bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım. Çünkü uluslararası bakış KKTC'yi adil paylaşımda muhatap almamıştır. Kuzeyi adeta mahkum etmişler, güneyi AB üyesi yapmışlardır. O müzakerelerdeki bir insan olarak KKTC'ye yapılan bu adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimizi kesmek zorundayız. Süratle burada yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir ve onlara kavuşacakları günü beklemektedir. Sizlerin gösterdikleri ilgi sebebiyle de teşekkür ediyorum. Atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum.





PİKNİK MENÜSÜNDE KIBRIS TÜRK LEZZETLERİ VAR

KKTC’nin Maraş kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de katılacağı ’pikniğin’ menüsüne DHA ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçe'linin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;











Ana yemek: Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava





ERDOĞAN'DAN KRİTİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş'ı ziyareti öncesi KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada şu vurguları yaptı:





* Türk tarafı Annan Planı'na 'evet' dedi, Rum tarafı ise 'hayır' kampanyasıyla ortak bir gelecek kurmayı reddetti. İsviçre'de Rum tarafı refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyerek masadan kaçtı. Kuzey Kıbrıs 'evet' dedi, Güney ise 'hayır' dedi.

* AB atılan bu adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri KKTC'ye vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse bugün de yalan söylüyorlar.

* Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir.

* Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz.

* Diplomasi ve müzakere bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kısa yoldur. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, enerjiyi işbirliğine dönüştürme gayretimizi göstermiştir.

* Maraş'ta atılan adımın amacı, yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.