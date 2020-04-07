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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kızılay'dan Corona Virüsü yenenlere çağrı: Kahraman olmaya davet ediyoruz.
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AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Son dakika... Kızılay'dan Corona Virüsü yenenlere çağrı: Kahraman olmaya davet ediyoruz.

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Son dakika... Kızılay'dan Corona Virüsü yenenlere çağrı: Kahraman olmaya davet ediyoruz.
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Kınık ayrıca "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz'' dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 Corona Virüs hastasına umut olabileceğini bildirdi. 

Ayrıntılar birazdan...

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