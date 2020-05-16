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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ - DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Son dakika... Kızı Ceylan'ı döverek öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti!

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Son dakika... Kızı Ceylan'ı döverek öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti!
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Gaziantep'te  kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

Son dakika... Kızı Ceylanı döverek öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti

Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kan donduran olay Kızı Ceylanı döverek öldürdü
Kan donduran olay! Kızı Ceylan'ı döverek öldürdü
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