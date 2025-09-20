×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son Dakika: Kız öğrenci yurdunda hırsızlık ve taciz olayına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Öğrenci Yurdu#Gözaltı#KYK
Son Dakika: Kız öğrenci yurdunda hırsızlık ve taciz olayına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 18:28

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir” denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Gözden Kaçmasın‘Taciz’ soruşturmasında 2 yurt müdürü görevden alındı‘Taciz’ soruşturmasında 2 yurt müdürü görevden alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğrenci Yurdu#Gözaltı#KYK

BAKMADAN GEÇME!