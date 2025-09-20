Son Dakika: Kız öğrenci yurdunda hırsızlık ve taciz olayına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir” denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.