Son dakika... Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik kilit
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21:00'de başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala trafik felç oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 17:15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
KISITLAMA BU AKŞAM 21:00'DE BAŞLIYOR
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00'de başlayacak, pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar sürecek.
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