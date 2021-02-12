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Gündem
Güven USTA/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik kilit

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21:00'de başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala trafik felç oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 17:15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

Son dakika... Kısıtlamaya saatler kala İstanbulda trafik kilit

KISITLAMA BU AKŞAM 21:00'DE BAŞLIYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00'de başlayacak, pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar sürecek. 

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

 

 

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