Son dakika... Kısıtlamasız pazar günü için plan yapanlar dikkat: 10 dakikada sel olabilir!

İstanbul hava sıcaklığı bunaltıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan uyarılarda bulundu.

Doğan “Hava sıcaklıkları 33 dereceler civarında seyredecek, hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, yine mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde 29 dereceye düşecek. Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemizin sebebi hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi 33 derecelerde hissedeceğiz. Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var. Saat 10 ile 16 arasında sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlığı olanların güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur. Dışarı çıkacakların da güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur" diye konuştu.

"YOĞUN YAĞIŞTAN SEL VE SU BASKINI OLABİLİR"

Hafta sonu yağmur beklendiğini söyleyen Bayram Doğan “Bu yağışlar yaz yağışları olması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlardır. 10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir. Uyarılık bir durum yok ama gök gürültülü sağanak yağışı olduğundan dolayı dolu yağışı olabilir, yıldırım düşmesi olabilir, yoğun yağıştan sel ve su baskını olabilir" dedi.

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