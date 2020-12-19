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AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kısıtlama günü hareketli dakikalar! Polis uygulama noktasında alev aldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.

Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Kısıtlama günü hareketli dakikalar Polis uygulama noktasında alev aldı

İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika... Kısıtlama günü hareketli dakikalar Polis uygulama noktasında alev aldı

Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı. 

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