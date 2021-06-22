Son dakika: Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, MİT'in başarılı operasyonunun detaylarını aktardı...

İşte Serhat Dal'ın aktardıkları...

MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kritik isimlerinden bir tanesi daha etkisiz hale getirildi. MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan, Interpol kırmızı bülteninin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde yer alan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu öğrenildi.

Örgüt adına sivil halkı Türkiye aleyhinde örgütlemeye çalışan Ulaş Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yapılan başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıysa bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetine başladığı öğrenildi. Bu amaçla bölgeye gelen Ulaş Doğan MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Ulaş Doğan'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

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