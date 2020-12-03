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Ali AKSOYER-Adem VAROL / DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan Azerbeycanlı iş adamı Bağcılar'da yakalandı

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Bağcılar'da polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Azerbaycan'da dolandırıcılık ve cinayet suçundan aranan Saduq Mehdiyev (33) yakalandı.

Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği  ekipleri, INTERPOL tarafından 'kasten öldürme'  ve 'dolandırcılık' suçundan aranan Azerbaycan uyruklu Saduq Mehdiyev'in Bağcılar'da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre Mehdiyev, Azerbaycan'da hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptı. Farklı adreslerde saklanan şüphelinin Bağcılar'da tekstil fabrikası olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin kendi fabrikasına yaptığı operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Azerbaycan'da kendini müteahhit olarak tanıtan Mehdiyev, birçok kişiyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırdı. Ayrıca Azerbaycan'da bıçaklı kavgaya karışarak bir kişinin ölümüne de sebep olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından iade süreci için adliyeye sevk edildi. 

 

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