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Son dakika... Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

#Otobüs#Kaza#Kırklareli

Kırklareli'nden seyir halindeyken devrilen otobüste ilk belirlemelere göre biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

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Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

Son dakika... Kırklarelinde yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

KIRKLARELİ VALİSİ EKİCİ'DEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne’den Bodrum’a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Son dakika... Kırklarelinde yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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#Otobüs#Kaza#Kırklareli

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