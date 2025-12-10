Son dakika... Kırıkkale'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberin Devamı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ MAKAS: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının çıktığı fabrikaya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Makas, "70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika burası. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın, çevre vilayetlerimizden gelen takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibarıyla Ankara'dan takviye gelen 26 tane araçla yangına müdahalemiz sürüyor" dedi.

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Vali Makas, "Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, "Bir kimya fabrikasında çıktı yangın. Gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgedeki illerden de ekip sevk edildi. Şu an resmi bir açıklama gelmedi. Yangının neden çıktığı henüz bilmiyor. Dumanlar Ankara'nın Elmadağ ilçesinden de görülüyor" dedi.