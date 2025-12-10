×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Kırıkkale'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 12:25

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Vali Makas, "İlk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika... Kırıkkalede fabrika yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

VALİ MAKAS: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının çıktığı fabrikaya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Makas, "70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika burası. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın, çevre vilayetlerimizden gelen takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibarıyla Ankara'dan takviye gelen 26 tane araçla yangına müdahalemiz sürüyor" dedi.

Son dakika... Kırıkkalede fabrika yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberin Devamı

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Vali Makas, "Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu.

Son dakika... Kırıkkalede fabrika yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, "Bir kimya fabrikasında çıktı yangın. Gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgedeki illerden de ekip sevk edildi. Şu an resmi bir açıklama gelmedi. Yangının neden çıktığı henüz bilmiyor. Dumanlar Ankara'nın Elmadağ ilçesinden de görülüyor" dedi.

Son dakika... Kırıkkalede fabrika yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

Gözden KaçmasınMalatyada feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiMalatya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTürkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme: Güllünün kızı ve arkadaşının son görüntüsü ortaya çıktıTürkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Güllü'nün kızı ve arkadaşının son görüntüsü ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!