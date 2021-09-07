Son dakika... Kırıkkale'de acı haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüse yenildiler
Kırıkkale'de koronavirüs tedavisi gören Murat Aktaş (16) ve Nurcan Keskin (22) hayatını kaybetti. Aktaş ve Keskin'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.
Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumları ağırlaşan 2 genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.
2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, 2 gün önce hayatını kaybetti.
AŞI YAPTIRMADIKLARI ÖĞRENİLDİ
Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi.