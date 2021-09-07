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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kırıkkale'de acı haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüse yenildiler

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Son dakika... Kırıkkale'de acı haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüse yenildiler

Kırıkkale'de koronavirüs tedavisi gören Murat Aktaş (16) ve Nurcan Keskin (22) hayatını kaybetti. Aktaş ve Keskin'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumları ağırlaşan 2 genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, 2 gün önce hayatını kaybetti.

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AŞI YAPTIRMADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi.

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