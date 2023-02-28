Son dakika... Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca deprem sonrası fahiş fiyata konut satışı ve kira bedelleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Ankara'ya geldiği belirtilerek, "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten Haberi görüntüle

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır’da da son dönemlerde artan fahiş fiyata konut satışı ve fahiş kira bedelleri nedeniyle şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık emlak sitelerindeki ilanlar ile belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit etti. Bunun üzerine Başsavcılık, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılması ile ilgili incelenmesini talep etti.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çalışma yapması yönünde ise talimat verdi.