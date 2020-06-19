DHA
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Son dakika... Kiliseye saldıran şahıs için istenen ceza belli oldu
Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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