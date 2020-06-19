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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Kiliseye saldıran şahıs için istenen ceza belli oldu

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Son dakika... Kiliseye saldıran şahıs için istenen ceza belli oldu
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Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

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