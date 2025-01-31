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Son dakika: Kılıçlı yemin töreninde teğmenler için karar açıklandı... 5 teğmen ve 3 amire ihraç

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#Teğmenler#Yemin Töreni#Disiplin Kurulu
Son dakika: Kılıçlı yemin töreninde teğmenler için karar açıklandı... 5 teğmen ve 3 amire ihraç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 17:41

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

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Son dakika: Kılıçlı yemin töreninde teğmenler için karar açıklandı... 5 teğmen ve 3 amire ihraç

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları daha önce savunma yapmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlandı. Gerekçeli karar, hazırlanması ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşıldı.

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#Teğmenler#Yemin Töreni#Disiplin Kurulu

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