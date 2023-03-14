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Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bugün flama günü değil

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#Süleyman Soylu#Kılıçdaroğlu#Hatay
Son dakika: Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Soyludan yanıt: Bugün flama günü değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 15:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinin 37. gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? " dedi.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar.

Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var.

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Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz.

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Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var.

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#Süleyman Soylu#Kılıçdaroğlu#Hatay

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