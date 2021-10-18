Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Oktay, "Bugün, 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksiyle ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır" dedi.

Oktay, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşları ve çalışanların her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA 'VESAYET GÜNLERİ GERİDE KALDI' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerine, “CHP’nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bu açıklama suçtur. Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum” diye tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum” başlığıyla yayınladığı mesajda şunları söylemişti:

“Unutmayın Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında, bunun da elbette farkındayız. Ama unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.”

