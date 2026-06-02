Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu

İşte Sarı'nın açıklamalarından satır başları:

Kurultaydan sonra belirlemesiyle oluşturulan MYK üyelerini belirlemiş bulunuyoruz. Kurulumuz 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirilecek. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk-seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından yürütülecek.

CHP MYK ÜYELERİ

Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi, bendeniz hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız Deniz Demir üstlendi. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ali Rıza Erbay. İş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı Cemal Canpolat, Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Necdet Saraç, eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Yıldırım Kaya, gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Hasan Efe Uyar, kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik, AR-GE ve eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Nevaf Bilek, İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcısı Adnan Demirci, sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Tahsin Tarhan, insan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi.

Bugün itibarıyla MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün 18.00'da ilk toplantımızı yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz.

Bu kurullar doğrudan doğruya sayın genel başkanımıza bağlı. Kurulların başkanı genel başkanımız. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.

PM'nin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir gündemle toplanması gerekiyor, onu MYK belirleyecek.

(Hain Kemal sloganları) Yakışmayan sloganları izledik. Bu arkadaşların CHP'li arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum.

Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok. Karar kesinleşmedi ve Yargıtay aşaması var. Üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın ister Genel Başkan karar alsın kurultay toplanamaz. Biz kurultaya karşı değiliz, yapalım istiyoruz. Arkadaşlarla diyalog içinde sorunu çözmeye hazırız.

CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Bu parti hepimizin partisi. Mevcut veri durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimize karar vermek gerekiyor.