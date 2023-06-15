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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Danışman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 18:46

Son dakika haberine göre; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi.

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Muhabir Melike Görür, CNN Türk'te son dakika gelişmesine ilişkin şu ayrıntıları aktardı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihinden öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerini 14 Haziran 2023 yani dün itibariyle sonlandırıldı. Yapılan açıklamada CHP adına yapılan çalışmalarda her birine ayrı ayrı teşekkür edildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. CHP'de seçimden sonra değişim rüzgarları esiyor. Değişim yönünde çok sayıda açıklama yapılıyor. Kılıçdaroğlu da ilk olarak MYK'sını değiştirmişti. MYK'da eski MYK'dan 5 isme yer ayrılmıştı. Sadece örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kimseye vermemişti ve örgütleri Kılıçdaroğlu kendisine bağlamıştı. Bu çok dikkat çeken bir ayrıntıydı. Bu nedenle bölgelerin 7'ye ayrılacağı ve 1 koordinatörün olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda gözler danışman ve başdanışmanlardaydı. Beklenen o değişim kararı dün alındı ve bugün duyuruldu. Gözler yeni isimlere çevrilmiş durumda.

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CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den paylaşılan bilgi mesajında şöyle denildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Danışman

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