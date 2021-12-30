Son dakika... Kılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

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Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda bugün saat 13:00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun ziyaret açıklamasına yanıt geldi. Bakan Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti ancak içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine bir açıklama yaparak bakanlık önünden ayrıldı.

MEB'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: DANIŞTAY KARARINI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınavla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt verdi.

Bakanlığın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasındaki sözlü sınav hakkında yaptığı açıklama üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.



Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.



Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz."