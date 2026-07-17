×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika… Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel#Olcay Baykal
Son dakika… Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 13:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenaze töreninde yan yana geldi. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal önceki gün hayatını kaybetmişti. Olcay Baykal için bugün Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

Mutlak Butlan kararından sonra hayatını kaybeden CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşan ve tokalaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu cenaze töreninde de yine karşılaştılar.

Son dakika… Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana

YİNE CENAZEDE TOKALAŞTILAR

Olcay Baykal için düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu önce geldi. Özgür Özel ise sonradan gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı ve yan yana geldiler. 

Cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ise Muharrem İnce yer aldı.

Haberin Devamı

Olcay Baykal'ın cenaze töreninin ardından Özgür Özel tabuta omuz verirken Kemal Kılıçdaroğlu baş sağlığı dileklerinin ardından alandan ayrıldı.

Gözden KaçmasınDeniz Baykalın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdiDeniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel#Olcay Baykal

BAKMADAN GEÇME!