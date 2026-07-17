Son dakika… Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede yan yana

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Merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal önceki gün hayatını kaybetmişti. Olcay Baykal için bugün Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

Mutlak Butlan kararından sonra hayatını kaybeden CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşan ve tokalaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu cenaze töreninde de yine karşılaştılar.

YİNE CENAZEDE TOKALAŞTILAR

Olcay Baykal için düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu önce geldi. Özgür Özel ise sonradan gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı ve yan yana geldiler.

Cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ise Muharrem İnce yer aldı.

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Olcay Baykal'ın cenaze töreninin ardından Özgür Özel tabuta omuz verirken Kemal Kılıçdaroğlu baş sağlığı dileklerinin ardından alandan ayrıldı.

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