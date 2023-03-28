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Son dakika... Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce
Son dakika... Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 15:29

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinin yarın 17.00'de olacağı öğrenildi.

Abdulkadir Selvi'ye konuşan Muharrem İnce, "Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım" ifadelerini kullanmıştı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında kulis bilgilerini aktarmıştı. Canova, "Kılıçdaroğlu sağlıklı bir anket görüp Muharrem İnce'nin gerçek gücünü ölçtürmek istiyor. Şu an önünde Muharrem İnce ile ilgili çok çelişkili anketler var. Bunun için sağlıklı ve sadece Kılıçdaroğlu'na özel yapılan yüksek örneklemli bir anketin sonucunu bekliyor. CHP'nin anketçileri olmayan adaylıkların sorgulanamayacağını dört cumhurbaşkanı adayının kesinleştikten sonra birkaç gün içinde sahaya çıkıp, bir hafta içinde kesin sonuç verecek bir anket yapılacağını rapor ettiler. Dün adaylar kesinleşti birkaç gün içinde yüksek örnekleme sahip bir anketin yaptırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarının kararı bundan sonra vermesi bekleniyor." diye konuştu.

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"ARACILARIN İKİ İSMİ UZLAŞTIRMA TALEBİ VAR"

Canova, "Partinin içinden dışından çok sayıda aracının uzlaştırma talebi ile Kılıçdaroğlu'na geldiğini öğrendim. Kılıçdaroğlu'nun her zamanki sakinliği ile bu süreci soğukkanlı götürdüğü ifade ediliyor" dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce

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