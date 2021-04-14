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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi
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Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

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Son dakika... Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram detayları aktardı:

10 yeni fezleke arasında Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Muharrem Erkek, Yunus Emre, Veli Ağbaba da bulunuyor. CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak da bulunuyor.

Fezleke sayısı 297'ye yükselmiş oldu.

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